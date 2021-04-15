В Кишиневе работают 19 пунктов вакцинации от COVID-19, первую дозу уже получили более 30 тысяч человек

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С начала пандемии в Кишинёве зарегистрировано около 103 000 случаев заражения COVID-19 и 1 750 летальных исходов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что в муниципальных больницах на данный момент доступно 500 коек для пациентов с коронавирусом.

С начала кампании по иммунизации Молдова получила 112 970 доз вакцины от COVID-19. В Кишинёве для вакцинации первой дозой было распределено 34 580 доз трех типов вакцины против COVID-19: Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech и Sinofarm.

– Всего к 14 апреля в Кишиневе первой дозой были вакцинированы 30 494 человека. Вчера началась вакцинация второй дозой Pfizer/BioNTech. Вакцинация граждан второй дозой вакцины Astra Zeneca запланирована с 27 апреля, а вакциной Sinofarm идёт с 12 апреля. В Кишинёве было зарегистрировано 28 случаев побочных эффектов после вакцинации Astra Zeneca и Pfizer. О серьезных случаях не сообщалось, – уточнил градоначальник.

Что касается Муниципального центра вакцинации, открывшегося 1 апреля, то здесь продолжается вакцинация в приоритетном порядке дидактических кадров. Одновременно на этой неделе будет проводиться вакцинация кондукторов троллейбусных и автобусных парков.

На сегодняшний день вакцинированы около 40% учителей муниципия. Помимо этого, мы составляем список других групп профессий для вакцинации и разрабатываем систему электронного расписания иммунизации, – добавил Чебан.

Также, в связи с увеличением доступности вакцин, муниципалитет планирует создать центры вакцинации для III этапа иммунизации населения во всех секторах Кишинёва.

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