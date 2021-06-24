В Кишинёве проводятся работы по восстановлению уличного освещения

В Кишинёве проводятся работы по восстановлению уличного освещения

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что в минувшие выходные была осуществлена уборка вокруг Дома культуры «Орион» в секторе Ботаника, где были сменены опоры и плафоны.

– Во многих секторах столицы команды Lumteh работают над заменой электрических сетей и обновлением опор. Например, на улице Каля Орхеюлуй освещение стало современным, как и на бульварах Григоре Виеру и Мирча чел Бэтрын, на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, а также в других местах, – рассказал градоначальник.

Помимо этого, примария намерена наладить освещение во дворах жилых домов.

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