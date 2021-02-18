В Кишиневе проводится ямочный ремонт дорог с применением холодного асфальта

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С 15 февраля по 7 марта этого года муниципальные дорожные службы будут ремонтировать аварийные участки на улицах столицы путем применения холодного асфальтобетона.

Как сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан, для этого был разработан план работ по 138 главным и второстепенным транспортным артериям, по которым курсирует общественный транспорт, а также на подъездах к пригородным населенным пунктам.

Так, на этой неделе запланирован ремонт аварийных участков на улицах: Л. Деляну, Н. Костин, Каля Ешилор, Ренаштерий, Каля Орхеюлуй, Петрикань, Александру чел Бун, Пушкина, Измаил, А. Матеевич, Дечебал, Дачия (боковые полосы – для общественного транспорта), Виадук, Мирча чел Бэтрын, П. Заднипру, И. Виеру, Н. Милеску-Спэтару и др. На прошлой неделе работы были выполнены на 29 улицах.

– Отмечу, что в холодное время года Управление Exdrupo проводит временные работы по ремонту аварийных участков с применением холодного асфальта. Работы с применением горячего асфальта будут возобновлены весной, когда будет приемлемая температура воздуха, – добавил градоначальник.

Также в связи с внесением изменений в законодательство касательно требований к качеству асфальта будут обновлены технические условия с новыми спецификациями для асфальтовых материалов и смесей, и будут объявлены соответствующие тендеры.

Между тем для содержания дорог в зимний период Управление Exdrupo будет использовать существующий холодный асфальт в пределах имеющихся запасов. В то же время будут подготовлены технические условия в соответствии со спецификациями EN для последующих закупок холодного асфальта.

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