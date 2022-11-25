В Кишинёве состоится благотворительный концерт в помощь слабослышащей девочке

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В Органном зале 9 декабря состоится Рождественский концерт, организованный исполнительницей Кристиной Скарлат в благотворительных целях. Полученные от продажи билетов деньги помогут семье трехлетней девочки, которая родилась с пороком развития и нуждается в дорогостоящей хирургической операции, которая позволит ей слышать.

Кристина Скарлат рассказала, что, узнав о случае Полины, не смогла остаться равнодушной и задумалась над тем, как помочь родителям ребёнка. Необходимая для хирургического вмешательства сумма составляет почти 200 тысяч долларов. Такую операцию можно провести в Соединённых Штатах Америки, передаёт ipn.md.

– Это чрезвычайно деликатный случай, и мы решили организовать благотворительный концерт. С одной стороны, мы порадуем публику колядками в преддверии зимних праздников, а с другой – вместе внесём свой вклад через приобретение билета, а деньги помогут этому замечательному ребёнку. Это особый, душевный случай, дети в нашей команде подарят свои голоса, чтобы подарить в будущем Полине слух, чтобы сотворить это чудо, – говорит исполнительница.

В концерте выступят ученики Кристины Скарлат из музыкальной студии “InTact-Art”.

– Учащиеся хотят таким образом проявить солидарность и сопереживают судьбе Полины. Это очень важный аспект для наших детей. Они выйдут на сцену Органного зала и споют, чтобы дать Полине шанс слышать, как звучат музыка и жизнь. Именно поэтому концерт колядок мы назвали “Дети для детей”, – отметила исполнительница.

Билеты на концерт 9 декабря можно приобрести онлайн на платформе iticket.md.

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