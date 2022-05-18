В Кишиневе пропала 7-летняя девочка: объявлен розыск

В Кишиневе пропала 7-летняя девочка: объявлен розыск

В Кишиневе разыскивается 7-летняя Дуплищева Дарья, проживающая в микрорайоне Телецентр. Последний раз девочку видели в сегодня в 13.00. Известно, что школьница была в компании подростка 15-16 лет, их видели по адресу Хынчештское шоссе 62/3. 

Приметы: рост 120 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза светло-карие.

Одежда: оранжевое платье, белые колготки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей девочке, просят звонить в службу 112 или по номеру 079 61 63 81.

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