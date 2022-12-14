В Кишинёве произошло ДТП с участием машины такси: есть пострадавшие

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Серьёзная авария произошла минувшим вечером на улице Узинелор в столице. Пять человек получили травмы и были госпитализированы.

По данным полиции, на дороге столкнулись машина службы такси марки Toyota, за рулём которой находился 19-летний водитель, и Renault, которым управлял 21-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали пять граждан: водитель Renault и его 18-летняя пассажирка, а также пассажиры такси – девушки 16 и 17 лет и 19-летний парень. Все были госпитализированы, передаёт unimedia.info.

Обстоятельства аварии выясняются.

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