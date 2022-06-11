В Кишиневе проходят ярмарки отечественной продукции

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Примария муниципия Кишинев сообщает, что 11 и 12 июня в столице пройдут ярмарки отечественной продукции.

Так, в секторе Центр организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны расположены по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемир и ул. Н. Тестемицану, 30).

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре 202), сегодня, 11 июня, состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции, местными производителями продовольственных и непродовольственных экотоваров.

В секторе Рышкановка на ул. Матей Басараб, 1, Московском проспекте 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, состоятся ярмарки местной продукции, организованные претурой.

Кроме того, на улице Каля Орхеюлуй, 109/2, будет организована ярмарка фруктов и овощей от местных производителей.

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