В Кишиневе проходит Национальный день вина

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Жителей Молдовы и иностранных туристов ждут 1-2 октября на Национальном дне вина. После перерыва, связанного с пандемией COVID-19, мероприятие вернулось на площадь Великого национального собрания и проводится под лозунгом «Мое вино приносит мир, а ненависть превращается в любовь».

По данным министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, около 90 виноделов со всей страны собрались, чтобы представить свои достижения за последние годы. У посетителей будет возможность принять участие в дегустациях, мастер-классах, ремесленных мастер-классах, а также насладиться программой ярких дней с участием самых любимых в стране артистов.

Фестиваль молдавского вина, позже официально названный Национальным днем ​​вина, впервые прошел в 2002 году. Традиционно мероприятие проходит на площади Великого национального собрания в Кишиневе и на винодельнях страны в первые выходные октября после сбора винограда. Целью мероприятия является продвижение и укрепление имиджа нашего государства как важной винодельческой страны, обеспечение поддержки развития сектора, знакомство с винодельческой продукцией, содействие процессу включения Молдовы в международные маршруты винного туризма, привлечение инвесторов и туристов, увеличение внутреннего потребления вина высокого качества, приобщение к народным обычаям, культуре и традициям.

В контексте следует отметить, что в Республике Молдова выращивается более 2% мировых виноградных насаждений. Она входит в число 20 ведущих винодельческих стран и занимает 13-е место в мире по экспорту. Винодельческая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики нашей страны, обеспечивающей ежегодно долю в ВВП около 2 процентов и доход около 9% от общего объема экспорта. В 2019 году сектор экспортировал продукцию на сумму более 200 миллионов евро. Молдавские вина импортируются примерно в 70 стран из разных уголков мира.

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