В Кишиневе проходит гала-концерт Национального конкурса инструментальной интерпретации «Еуджен ДОГА»

0

1-й Гала-концерт Национального конкурса инструментальной интерпретации «Еуджен ДОГА», организованный примарией Кишинева, проходит сегодня в столице. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, для участия в конкурсе записались 115 человек из 20 учебных заведений Республики Молдова.

По его словам, будет вручено 36 призов: 1 место – 9 призов; 2 место – 9 призов; 3 место – 18 призов; 3 упоминания – «Лучшая инструментальная интерпретация». Конкурс организован с целью популяризации творчества и личности композитора Еуджена Дога.

– 2022 год, когда великому композитору исполнилось 85 лет, объявлен в Кишинёве Годом культуры Еуджена Дога. В связи с этим примэрия Кишинёва организует в течение всего года различные акции и мероприятия, посвященные маэстро, – отметил Ион Чебан.

Отметим, что конкурс проводился по трём категориям (фортепиано, аккордеон, скрипка) в трёх внешкольных учреждениях художественного образования: фортепиано – школа искусств «Алексей Стырча» (47 участников); аккордеон – школа искусств «Валерий Поляков» (39 участников); скрипка – музыкальная школа «Мария Биешу» (27 участников).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.