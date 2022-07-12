В Кишинёве продолжается обустройство выделенных полос для общественного транспорта

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В целях сокращения времени ожидания общественного транспорта и облегчения движения автобусов и троллейбусов в последние годы на некоторых улицах столицы были созданы специализированные полосы движения.

Речь идет о таких улицах, как бул. Григоре Виеру, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Александра Пушкина, ул. И. Крянгэ, бул. Штефана чел Маре. На данном этапе дорабатывается и согласовывается с дорожной полицией эскиз проекта коридора “ул. Алба-Юлия – ул. И. Крянгэ – бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – бул. Дачия”.

– В процессе разработки проектов учитываются рекомендации отчёта ПРООН в Молдове “Стратегическое видение и дорожная карта расширения выделенных полос для общественного транспорта в Кишинёве”, разработанного по запросу примарии, – отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Два других коридора, в которых планируется использовать выделенные полосы движения, находятся в процессе проектирования: это “бул. Мирча чел Бэтрын – ул. Алеку Руссо – ул. Богдан Воевод – бул. Ренаштерий” и “ул. Каля Ешилор – бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци – бул. Ю. Гагарина – бул. Дечебал”.

После завершения всего процесса начнется проектирование выделенных полос на других предлагаемых коридорах.

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