В Кишиневе предотвратили крупный взрыв (ФОТО)

В Кишиневе предотвратили крупный взрыв (ФОТО)

Вечером 24 июня сотрудники ГИЧС предотвратили крупный взрыв в столице. На Балканском шоссе, 3 из-за сильного ветра на резервуар с сжиженным газом рухнуло дерево.  

Емкость была повреждена, произошла утечка топлива. Трем бригадам спасателей удалось остановить ее и убрать дерево с резервуара. В результате инцидента никто не пострадал, а угроза взрыва была устранена.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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