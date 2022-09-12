В Кишинёве посреди улицы умер мужчина

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Трагедия произошла накануне на улице Николая Милеску-Спэтару в секторе Чеканы.

По данным полиции, мужчину без сознания заметили прохожие. На место прибыли оперативная группа и скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти гражданина, передаёт realitatea.md.

Согласно предварительной информации, 62-летний житель Кишинёва скончался в результате инфаркта. Тело было направлено на экспертизу.

Все обстоятельства выясняются.

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