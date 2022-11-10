В Кишиневе подросток на велосипеде сбил девочку: у пострадавшей перелом ключицы (ВИДЕО)

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Подросток ехал на велосипеде по тротуару на высокой скорости и сбил 13-летнюю девочку. Затем, не предложив помощи, он уехал. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мальчик ехал на высокой скорости и сбил девочку, в результате чего оба упали. После этого велосипедист уехал, не предложив пострадавшей помощи. В результате инцидента девочка получила перелом ключицы, сообщает пресс-служба полиции.

Полиция идентифицировала велосипедиста. Им оказался 14-летний подросток. Его родители получат штраф в размере от 300 до 750 леев или 15-25 часов исправительных работ.

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