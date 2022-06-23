В Кишинёве пенсионеры будут бесплатно пользоваться общественным транспортом при предъявлении пенсионной книжки

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Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями будут бесплатно ездить в общественном транспорте по всей территории муниципия Кишинёв до разработки соответствующего регламента. Эти категории должны будут представить документ, подтверждающий статус пенсионера или степень инвалидности. Проезд также будет бесплатными для детей до 5 класса, заявил на пресс-конференции генеральный примар Ион Чебан.

С субботы проездные можно будет приобрести в торговых точках сети “Moldpresa”, а также в автобусных и троллейбусных парках, передаёт ipn.md.

– Учащимся до 5 класса будут выдаваться проездные (бесплатно) в учебных заведениях. В настоящее время Главное управление общественного транспорта и путей сообщения направило ходатайство в Главное управление образования, молодежи и спорта для составления списков учащихся, которые получат эти проездные. Проездные будут выдаваться на календарный год, – уточнил начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталие Михалаке.

Неделю назад Муниципальный совет утвердил методологию расчёта тарифов на проезд в общественном транспорте, а затем примария объявила, что с 1 июля будет применяться единый тариф в размере 6 леев за проезд, как в пределах столицы, так и в пригородах. Сегодня проезд стоит 2 лея в троллейбусе и 3 лея в автобусе.

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