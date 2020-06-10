В Кишиневе отремонтируют ещё одну аллею: на этот раз – на Буюканах (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сегодня посетил аллею в лесопарке “Бутояш” в столичном секторе Буюканы. Там стартовали работы по обустройству пешеходной зоны, которые завершатся через месяц.

По словам градоначальника, аллея будет освещена, а вдоль нее будет установлена городская мебель (скамейки и урны для мусора). Длина пешеходной зоны составит 1,9 км, а ширина – 1,6 м. Расходы на работы по обустройству взяла на себя строительная компания, а городскую мебель закупит претура сектора Буюканы. Пешеходная аллея соединит улицы О. Гибу и Л. Деляну с выходом на Балканское шоссе. Позже она будет продлена до улицы Каля Ешилор и облегчит доступ пешеходов к парку “Ла Извор”.

– Реализация этого проекта началась ранее, когда по просьбе местных жителей и по инициативе фракции ПСРМ была обустроена пешеходная аллея в 400 метров, которая соединила улицы Парис и О. Гибу. Мы создаем рекреационные условия для жителей столицы, чтобы они имели возможность проводить свободное время с семьей. У нас есть много парков и лесов, мы будем обустраивать такие аллеи и в других секторах. Жители города только “за” такие перемены, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

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