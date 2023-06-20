В Кишиневе открылись дневные центры для детей и семей, находящихся в группе риска

0

Дети в возрасте от 7 до 18 лет и их семьи, находящиеся в группе риска, включая беженцев, смогут получить психологические консультации, развить социальные и эмоциональные навыки и будут находиться под опекой сотрудников центров дневного пребывания для детей и семей, открывшихся в Кишиневе.

По два таких учреждения расположены в каждом из секторов столицы, они призваны обеспечить дружественную для ребенка и семьи среду и не допустить разлучения ребенка с семьей. Срок пребывания в таких центрах составляет шесть месяцев, с возможностью продления в случае необходимости, передает ipn.md.

Вице-примар муниципия Кишинев Анжела Кутасевич рассказала, что в этих учреждениях дети и семьи будут иметь доступ к целому ряду программ по социальной и психосоциальной интеграции, педагогической поддержке, специализированной помощи, предоставляемой сотрудниками Главного управления по защите прав детей.

В учреждениях будут проводиться групповые занятия, интерактивные и социальные игры для развития социальных и эмоциональных навыков детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще один мотив, принятый во внимание при создании данной службы – это снижение социального неравенства, поскольку только в этих центрах семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат услуги поддержки абсолютно бесплатно.

– В течение года не менее 500 детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут получить необходимую поддержку в этих 10 центрах. Безусловно, через год мы обсудим их позитивный эффект. Лучше и правильнее заниматься профилактикой, нежели вмешиваться уже в кризисной ситуации, когда требуется гораздо больше усилий, – добавила Кутасевич.

На открытие центров было выделено свыше 7 миллионов леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.