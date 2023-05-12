В Кишинёве обезвредили ОПГ, занимавшуюся незаконной миграцией в США и ЕС: изъято около 400 паспортов “клиентов”

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Офицеры Национального центра по борьбе с торговлей людьми и прокуроры раскрыли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной организацией миграции граждан в США через Мексику, а также в страны ЕС.

По данным Генинспектората полиции, организаторы “ловили” клиентов в социальных сетях и приглашали их в свой офис в Кишинёве. После оплаты “услуги”, а с человека подозреваемые получали от 13 000 до 15 000 евро, им делали фальшивые документы о заработной плате и большом имуществе, которые впоследствии представляли в консульстве Мексики в Бухаресте для получения туристической визы. По прибытии через Мексику в США граждане просили убежища у американских властей, что давало им право оставаться и работать в этой стране.

По такой схеме ОПГ работала 8 лет, предоставляя визы не только в Мексику, но и в Германию, Бельгию, Нидерланды, Францию и другие страны ЕС. В этих случаях организаторы “работали” через консульство Польши в Кишинёве, а за “услугу” брали от 250 до 650 евро.

В рамках расследования было проведено 29 обысков в офисах и домах четырех жителей Кишинёва – мужчин в возрасте от 28 до 40 лет. В результате были изъяты 378 паспортов граждан Молдовы и 10 – граждан Украины, более 200 ксерокопий паспортов, фальшивые трудовые договоры, банковские карты. Кроме того, были конфискованы 4 автомобиля и полученные преступным путём денежные средства: 92 000 евро, 99 000 леев, 300 долларов, 300 турецких лир и 200 гривен.

Все обстоятельства выясняются.

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