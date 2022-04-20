В Кишиневе начинается внедрение системы GPS-мониторинга в троллейбусах

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Между мунпредприятием “Управление электротранспорта” и выигравшей тендер компанией был подписан договор, предусматривающий внедрение в общественном транспорте Кишинева системы GPS. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, уточнив, что для реализации проекта «Интеллектуальная система GPS-мониторинга общественного транспорта» был проведен открытый тендер.

В рамках тендера было подано пять предложений, и в соответствии с критериями оценки рабочая группа по закупкам МП “Управление электротранспорта” решила присудить контракт на закупку компании ООО Arobs Trackgps, чье предложение является наиболее экономически выгодным в соответствии с требуемыми техническими условиями.

– Также будет запущена платформа, которая позволит в режиме реального времени наблюдать за каждой единицей транспорта, находящейся в движении (визуализация текущих задержек/опережений, визуализация карты движения, оценка времени в пути между остановками, скорости и т.д.). Приложение будет иметь удобный интерфейс и может использоваться как на десктопных, так и на мобильных устройствах, – отметил Чебан.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время мунпредприятие “Городской автобусный парк” находится на стадии проработки технического задания для следующего тендера на закупку «Интеллектуальной системы GPS-мониторинга общественного транспорта». Срок действия текущего контракта истекает 31 июля 2022 года.

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