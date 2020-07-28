В Кишиневе началась подготовка к холодному сезону

В Кишиневе началась подготовка к холодному сезону

Несмотря на то, что на календаре еще июль, муниципальные службы уже начали подготовку к холодам. Ион Чебан потребовал, чтобы до 20 августа каждое подразделение примарии представило отчет о возможностях и нуждах для того, чтобы запланировать необходимые финансовые ресурсы, а также планы действий в различных ситуациях, которые могут возникнуть. 

Градоначальник отметил, что существующее оборудование, запасы противоскользящего материала и другие необходимые вещи будут проверены на месте.

– Если понадобится, мы внесем некоторые поправки в бюджет для того, чтобы до начала зимы быть готовыми к холодному сезону, – подчеркнул он. 

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