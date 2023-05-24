В Кишинёве началась борьба с клещами: обработано более 200 га территории

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Муниципальные службы проводят мероприятия по борьбе с клещами во всех парках столицы. На сегодняшний день инсектицидом обработано более 200 га территории.

С начала текущего вегетационного периода бригады МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” трижды обрабатывали территории парков инсектицидом. Работы проводятся ночью.

Специалисты “Ассоциации по управлению зелёными насаждениями” призывают любителей домашних животных не выгуливать собак в местах, покрытых высокой травой, или вблизи водоёмов, где чаще всего встречаются клещи.

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