В Кишинёве к отоплению подключены более 90% объектов

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На сегодняшний день тепло получают более 90% объектов столицы. Об этом сегодня на оперативном совещании глав муниципальных служб заявил генеральный директор АО “Термоэлектрика” Василе Леу.

– В оставшиеся 9% входят экономические агенты и частные дома. Некоторые из них попросили подключить их к теплоносителю в конце текущего месяца, – уточнил Василе Леу.

Что касается жилого фонда, то 99% жилья с централизованным отоплением уже подключены к теплу, передаёт moldpres.md.

Напомним, что отопительный сезон в столице начался 7 ноября.

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