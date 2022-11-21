В Кишинёве к отоплению подключены более 90% объектов

В Кишинёве к отоплению подключены более 90% объектов

На сегодняшний день тепло получают более 90% объектов столицы. Об этом сегодня на оперативном совещании глав муниципальных служб заявил генеральный директор АО “Термоэлектрика” Василе Леу.

– В оставшиеся 9% входят экономические агенты и частные дома. Некоторые из них попросили подключить их к теплоносителю в конце текущего месяца, – уточнил Василе Леу.

Что касается жилого фонда, то 99% жилья с централизованным отоплением уже подключены к теплу, передаёт moldpres.md.

Напомним, что отопительный сезон в столице начался 7 ноября.

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