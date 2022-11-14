К отоплению в Кишинёве подключено более 2700 жилых домов

0

Примария муниципия Кишинёв сообщает, что по состоянию на 14 ноября к отоплению в столице подключено более 2700 жилых домов. Тепло ещё не дали в 291 здание, большинство из которых находятся в частной собственности.

В пригородах из 171 дома, подключенного к центральному отоплению, топят в 147. Без тепла пока остаются 24 жилых дома.

Что касается образовательных учреждений, то все детские сады в муниципии были подключены к отоплению. Четыре школы начнут получать тепло с сегодняшнего дня. Речь идет о лицеях “М. Елиаде”, “Универсул”, “Н. Сулак” и “Б. З. Герцля”. Администрация этих школ не хотела подключаться раньше, так как температура в помещениях была комфортной – 19-20 градусов.

Из 66 муниципальных медучреждений 38 были подключены к центральному отоплению.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.