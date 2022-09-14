В Кишинёве отремонтируют 50 остановок общественного транспорта. Объявлен тендер

0

В Кишинёве в скором времени отремонтируют 50 остановок общественного транспорта. В связи с этим был объявлен тендер, предложения могут быть поданы с 16 по 28 сентября.

На данные работы из муниципального бюджета выделено 4,5 млн леев, передаёт ipn.md.

В последние годы при участии государственных и частных партнёров в столице было отремонтировано более 400 остановок. Работы включали, в зависимости от потребностей, ремонт существующих павильонов, их замену или установку в местах, где их никогда не было.

С конца прошлого года и до настоящего времени Генеральному управлению транспорта и путей сообщения удалось отремонтировать 100 остановок, а бюджет, выделенный на эти работы, составил 8 млн леев. В настоящее время ремонтные работы проводит и экономический агент, в управлении которого находятся 300 остановок в столице.

Всего на территории муниципия Кишинёв насчитываются 952 остановки общественного транспорта: 619 находятся в пределах города, а 333 – в пригородах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.