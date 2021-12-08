В Кишиневе будет установлено еще 50 новых остановок общественного транспорта

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В столице начались работы по обустройству остановок общественного транспорта, в том числе платформ для них. Как сообщил генпримар Ион Чебан, согласно договору о выполнении работ, экономический агент, объявленный победителем публичного аукциона, обустроит 50 остановок общественного транспорта в тех местах, где они сильно повреждены или отсутствуют.

– Изначально планировался только их ремонт, но из-за отсутствия павильонов на многих остановках было решено установить их и обустроить платформы. Стоит отметить, что на некоторых остановках, где поток пассажиров больше, устанавливаются двойные павильоны, – уточнил градоначальник.

К настоящему времени установлено 7 павильонов на остановках «Ул. Короленко» (ул. Г. Асаки, 65/1), «Ул. Яловень» (Хынчештское шоссе) «Ул. Букурешть» (ул. Г. Бэнулеску-Бодони, 19), «Ул. Аэропорт» (бул. Дачия, напротив международного аэропорта Кишинева), «Квартал Галата – II» (бул. Дачия, 60/5), «Квартал Галата – II» (бул. Дачия, 69/1) и «Бул. Ренаштерий Национале» (ул. Каля Орхеюлуй, 28/1).

Далее последуют работы по обустройству площадок путем укладывания плитки или асфальтирования на уровне тротуара, чтобы обеспечить доступ к остановкам людям с ограниченными физическими возможностями. В следующем году планируется обустроить еще 50-60 остановок, в зависимости от финансовых возможностей.

Остановки были выбраны исходя из потока пассажиров в зоне, обслуживаемой общественным транспортом.

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