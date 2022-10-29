В Кишиневе археологи обнаружили несколько гробниц, датируемых 16 веком

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Были обнаружены так же археологические находки 17-19 веков и межвоенного периода. Остатки были обнаружены в районе Старого рынка Кишинева, где в настоящее время находится Муниципальный родильный дом №2.

Главное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений уточняет, что работы выполняют студенты Государственного педагогического университета им. Иона Крянгэ во главе с историком Серджиу Мустяцэ, археологами Ионом Тентюк и Ионом Урсу из Молдовы, а также Анджелой Симальчик из Румынии, специализирующейся на физической антропологии. Обнаруженные останки будут исследованы специалистами, затем будут выставлены в музее, передает ipn.md.

Проект по защите и исследованию археологического наследия муниципия Кишинев полностью финансируется из муниципального бюджета и является одними из первых инвестиций, сделанных примарией муниципия Кишинев для этого сектора.

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