В Кишинёве 3-летний ребёнок проглотил крышку от бутылки и едва не задохнулся

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В Кишинёве спасли 3-летнего ребёнка, который проглотил крышку от пластиковой бутылки и чуть не задохнулся. Малыша доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Реанимационная бригада Службы неотложной медицинской помощи ​​привезла маленького пациента в Институт матери и ребёнка в Кишинёве. У малыша были признаки механической асфиксии вследствие обструкции верхних дыхательных путей.

К счастью, врачам удалось спасти ребёнка. В настоящее время он находится в относительно удовлетворительном состоянии, проводится консервативное лечение.

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