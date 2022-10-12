В Кишинев доставлены 8 двухзвенных автобусов из общей партии в 16 единиц

0

Речь идёт об автобусах большой вместимости модели Solaris Urbino 18 из Швеции.

Длина автобусов составляет 18 метров, они будут распределены по самым востребованным маршрутам в Кишинёве.

– Автобусы с пробегом, 2012 года выпуска, находятся в хорошем техническом состоянии и надёжны для движения по улицам Кишинёва. У них низкий пол, пандус для колясок, система кондиционирования, экологический класс Евро 5. Стоимость автобуса с учётом доставки составляет 41,9 тыс. евро, – уточнил Ион Чебан.

По словам градоначальника, ещё 8 автобусов прибудут в Кишинёв в конце следующей недели, а все 16 автобусов Solaris Urbino 18 будут выпущены на дороги в декабре, после проведения всех технических испытаний.

Напомним, в 2021 году Городской автобусный парк пополнился 158 транспортными единицами, которые полностью заменили подвижной состав предприятия. Среди них – 100 новых автобусов марки ISUZU и 58 автобусов с пробегом марок Man, Volvo и VDL.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.