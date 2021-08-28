В Кирсово автомобиль сбил пешехода

В Кирсово автомобиль сбил пешехода

Авария, которая едва не привела к трагедии, случилась этим утром в селе Кирсово.

Как сообщили в пресс-службе управления полиции Гагаузии, на улице Ленина вблизи автозаправочной станции произошел наезд на пешехода. За рулем легкового автомобиля Mercedes находился 42-летний житель города Бендеры. Водитель сбил 62-летнего жителя Кирсово, передаёт gagauzinfo.md.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был доставлен в районную больницу Комрата. Обстоятельства случившегося выясняются.

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