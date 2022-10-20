В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.
Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование. Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют, передает rbc.ua.
Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы – введен карантин. Поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.
– На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов, – отметили в Госпродпотребслужбе.
Сибирская язва – острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.