В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

В Киевской области зафиксировали случай сибирской язвы

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

Для выяснения эпизоотических связей и причин возникновения возбудителя специалисты провели соответствующее расследование. Установлено, что на ферме содержится 337 коз. Другие животные в хозяйстве отсутствуют, передает rbc.ua.

Также уже определена угрожающая зона и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации очага сибирской язвы – введен карантин. Поголовье животных на ферме находится под наблюдением специалистов государственной больницы ветеринарной медицины. Животные клинически здоровы.

– На протяжении последних лет эпизоотическая ситуация по сибирской язве в Украине контролируется благодаря активной иммунизации животных и быстрым реагированием ветеринарных специалистов, – отметили в Госпродпотребслужбе.

Сибирская язва – острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей. Его вызывает возбудитель Bacillus anthracis.

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