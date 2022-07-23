В Кицканах из лагеря сбежала девушка-подросток

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Устанавливается местонахождение Яницкой Татьяны Валентиновны 2005 года рождения. Ночью 21 июля девушка самовольно покинула территорию спортивно-оздоровительного лагеря «Спартак», расположенного в Кицканском лесу.

Приметы: на вид 17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения. Волосы прямые, длиной ниже плеч.

Была одета в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку. На руках множество различных браслетов и часы белого цвета. Была обута в белые кроссовки, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Татьяны Яницкой, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Тирасполь по номеру 0 (533) 7-82-39 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.

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