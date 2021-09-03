В Кицканах ищут пропавшего пенсионера с провалами в памяти

0

Разыскивается житель села Кицканы Канцур Василий Иванович 1952 года рождения.

Пожилой мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении 1 сентября. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, имеется залысина на макушке, брови густые седые, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, уши средние, губы средней толщины.

Был одет в чёрный батник и спортивные штаны. Был обут в резиновые тапочки чёрного цвета.

Мужчина прихрамывает на правую ногу. По словам родственников, пенсионер страдает провалами в памяти, ранее неоднократно уходил из дома, однако самостоятельно возвращался.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении 69-летнего Канцур Василия Ивановича, просят звонить по телефонам: 0(552) 2-85-12, 0(552) 2-77-57, Вайбер +37377505426, телефон доверия МВД ПМР 0(533) 8-15-29 или 102.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.