В Кицканах годовалый ребёнок облился горячим кофе

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Бригада неотложки доставила в Центр матери и ребенка малыша с ожогами II степени. Как выяснилось, годовалый мальчик опрокинул на себя горячий кофе.

Правоохранители выяснили: 26-летняя мама малыша заварила напиток, сама принялась готовить сыну молочную смесь. В этот момент ребёнок потянул со стола кружку, горячий кофе вылился на него.

Женщина незамедлительно вызвала “скорую”. У мальчика обожжены правая часть лица, грудь и правое бедро. Врачи говорят, здоровье мальчика вне опасности. Вместе с мамой он находится под наблюдением.

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