В Кицканах двое подростков до смерти избили односельчанина

0

Двое подростков жестоко убили мужчину. Случайный прохожий обнаружил бездыханное тело возле забора одного из домов: мужчина был сильно избит, всё тело – в ссадинах, а на лице – множественные увечья и открытый перелом челюсти.

Сотрудники милиции выяснили, что это дело рук двух местных подростков. Одному 17 лет, второй как раз накануне отмечал своё 16-летие.

Возвращаясь домой после дня рождения, именинник и его приятель встретили прохожего. Сначала они вступили с ним в перепалку, потом набросились и начали жестоко избивать. От полученных травм 27-летний мужчина скончался на месте, пишет novostipmr.com.

Подозреваемые задержаны. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.