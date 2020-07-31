В каждом из секторов Кишинева ведется работа над 12-20 проектами

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К вторнику преторы столичных секторов должны представить планы проектов. В противном случае будут применены первые взыскания.

Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан после еженедельного заседания с преторами. В его ходе обсуждались все проекты, направленные на улучшение инфраструктуры города.

– Каждый претор должен быть ответственным за каждый объект, должен знать все этапы осуществления и всё о планируемых к запуску проектах. Я попросил по возможности установить на объектах камеры видеонаблюдения, как это было сделано на очистной станции. Ежемесячно будут представляться отчеты о количестве протоколов по амброзии, мусору и незаконной парковке автомобилей на тротуарах, зеленых насаждениях и парках, – сказал он.

На сегодняшний день в каждом из секторов города реализуется около 12-20 проектов. Это ремонт тротуаров, благоустройство парков и скверов, ремонт подземных переходов, восстановление лестниц, замена водопроводных сетей и сетей централизованного отопления, чистка рек.

Также различные работы ведутся и в пригородах. На них муниципалитет выделил около 100 миллионов леев.

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