В Казаклии водитель сбил школьника на велосипеде

Инцидент произошёл вчера вечером.
За рулём автомобиля Opel находился 20-летний житель Тараклийского района. Во время движения водитель сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает gagauzinfo.md.
По словам очевидцев, упавший с велосипеда ребёнок потерял сознание, его госпитализировали. Врачи констатировали у школьника перелом ноги.
Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.
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