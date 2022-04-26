В Казаклии водитель сбил школьника на велосипеде

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Инцидент произошёл вчера вечером.

За рулём автомобиля Opel находился 20-летний житель Тараклийского района. Во время движения водитель сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает gagauzinfo.md.

По словам очевидцев, упавший с велосипеда ребёнок потерял сознание, его госпитализировали. Врачи констатировали у школьника перелом ноги.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить правоохранительным органам.

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