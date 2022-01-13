В Каушанах злоумышленники жестоко избили старика и украли его пенсию

В Каушанах злоумышленники жестоко избили старика и украли его пенсию

Чудовищный случай произошёл накануне в селе Копанка.

По данным полиции, преступники ночью проникли в дом 91-летнего мужчины, избили его и украли 2500 леев. Мужчина обратился в полицию, после чего подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались двое молодых людей 17 и 18 лет, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md