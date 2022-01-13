В Каушанах злоумышленники жестоко избили старика и украли его пенсию

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Чудовищный случай произошёл накануне в селе Копанка.

По данным полиции, преступники ночью проникли в дом 91-летнего мужчины, избили его и украли 2500 леев. Мужчина обратился в полицию, после чего подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались двое молодых людей 17 и 18 лет, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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