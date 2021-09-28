В Каушанах загорелся частный дом: с огнём боролись три пожарных расчёта

0

Пожар вспыхнул минувшей ночью в частном доме по адресу Александру Гидирим, 17.



Возгорание удалось быстро ликвидировать. По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара никто не пострадал. Огонь уничтожил 50% крыши дома. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

Стоит отметить, что с начала 2021 года в стране было зарегистрировано 1147 пожаров, в результате которых погибли 62 человека, в том числе один ребёнок. А за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 53 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.