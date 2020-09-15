В Каушанах водителя грузовика зажало в кабине после ДТП (ФОТО)

0

Серьёзная авария произошла вчера поздним вечером вблизи города Каушаны. На место происшествия прибыла бригада спасателей. Они вытащили оказавшегося зажатым в кабине водителя.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, КамАЗ столкнулся лоб в лоб с автомобилем марки “Volvo”, а 34-летнего водителя большегруза зажало в кабине. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИЧС вытащили пострадавшего. Он получил различные травмы и был госпитализирован. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства аварии.

За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 56 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.