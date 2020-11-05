В Каушанах уже 3 недели не могут найти подростка

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Вечером 16 октября 14-летний житель села Баймаклия вышел из дома и не вернулся.

Подросток ушёл в неизвестном направлении. Поиски местной полиции пока не дали результатов. пишет zugo.md. Как выяснилось, юноша и ранее уходил из дома, но не на столь долгий срок.

Всех, кто видел или что-либо знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят немедленно сообщить об этом в полицию по номерам: 112 или +373 76 790 300.

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