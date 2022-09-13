В Каушанах сын нашёл отца мёртвым на окраине города

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По предварительной версии следствия, 72-летний мужчина застрелился.

Чудовищная находка была сделана накануне. К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил своего отца мёртвым на окраине города. По данным полиции, труп 72-летнего мужчины с огнестрельным ранением находился рядом с автомобилем “ВАЗ-2121″, который принадлежал погибшему. Рядом лежало оружие, передаёт unimedia.info.

Следователи рассматривают версию суицида. Ведётся расследование.

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