В Каушанах сын нашёл отца мёртвым на окраине города

В Каушанах сын нашёл отца мёртвым на окраине города

По предварительной версии следствия, 72-летний мужчина застрелился. 

Чудовищная находка была сделана накануне. К правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил своего отца мёртвым на окраине города. По данным полиции, труп 72-летнего мужчины с огнестрельным ранением находился рядом с автомобилем “ВАЗ-2121″, который принадлежал погибшему. Рядом лежало оружие, передаёт unimedia.info. 

Следователи рассматривают версию суицида. Ведётся расследование.

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