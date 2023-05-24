В Каушанах спасли кошку, которая забралась на макушку 10-метрового дерева 

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели накануне необычную операцию. Им пришлось спасать кошку, забравшуюся на макушку 10-метрового дерева.

Инцидент произошел в селе Кырнэцень. Домашняя кошка забралась на самый верх акации высотой более 10 метров. На место прибыли спасатели. Спецоперация длилась 30 минут.

В итоге кошку удалось благополучно снять, после чего её вернули хозяйке.

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