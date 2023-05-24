В Каушанах спасли кошку, которая забралась на макушку 10-метрового дерева 

В Каушанах спасли кошку, которая забралась на макушку 10-метрового дерева 

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям провели накануне необычную операцию. Им пришлось спасать кошку, забравшуюся на макушку 10-метрового дерева. 

Инцидент произошел в селе Кырнэцень. Домашняя кошка забралась на самый верх акации высотой более 10 метров. На место прибыли спасатели. Спецоперация длилась 30 минут.

В итоге кошку удалось благополучно снять, после чего её вернули хозяйке.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md