В Каушанах спасатели вызволили маленькую девочку из запертой квартиры

В Каушанах спасатели вызволили маленькую девочку из запертой квартиры

Операция по спасению ребёнка прошла накануне.

По информации ГИЧС, мать трёхлетней девочки ушла на рынок, оставив малышку спящей дома. Пока никого не было, ребёнок проснулся и в панике запер входную дверь. Вернувшись домой, женщина не смогла попасть в квартиру и вызвала спасателей. Сотрудникам ГИЧС понадобилось 30 минут, чтобы вызволить малышку, она не пострадала.

Спасатели убедительно просят родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

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