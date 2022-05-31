В Каушанах спасатели вызволили маленькую девочку из запертой квартиры

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Операция по спасению ребёнка прошла накануне.

По информации ГИЧС, мать трёхлетней девочки ушла на рынок, оставив малышку спящей дома. Пока никого не было, ребёнок проснулся и в панике запер входную дверь. Вернувшись домой, женщина не смогла попасть в квартиру и вызвала спасателей. Сотрудникам ГИЧС понадобилось 30 минут, чтобы вызволить малышку, она не пострадала.

Спасатели убедительно просят родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

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