В Каушанах “скорая” не смогла попасть к пациентке из-за размытой дождями дороги

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Пожилую пациентку пришлось везти в больницу на пожарном автомобиле.

За последние сутки сотрудники ГИЧС провели 65 спасательных операций. Одна из них была проведена в селе Опачь Каушанского района. Там машина скорой помощи не могла добраться до пациентки из-за дороги, которая стала непроезжаемой после дождя. Спасателям пришлось на своей спецмашине везти врачей к пациентке.

Прибывшие на место медики установили, что 77-летнюю женщину нужно госпитализировать. В связи с этим пенсионерку довезли на пожарном автомобиле до машины скорой помощи. Затем “скорая” доставила пациентку в больницу, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

По данным территориальных подразделений, за отчетный период пожарные потушили 8 возгораний, вызволили 12 человек, застрявших в лифтах, а также провели отбуксировку автомобилей и спасли заблокированных в машинах людей.

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