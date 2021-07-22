В Каушанах проведут марафон вакцинации: будут доступны 6 препаратов, включая Sputnik V и Pfizer

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Марафон состоится в эту субботу, 24 июля, с 08.00 до 17.00. Поставить прививку смогут все желающие, вне зависимости от места проживания, сообщил глава Центра общественного здоровья Каушан Андрей Казачок.

Марафон пройдёт в здании Мультифункционального спортивного центра (напротив Районного совета Каушан) по улице М. Еминеску, 29/A, пишет deschide.md. Будут доступны вакцины:

1. Pfizer BioNTech

2. Johnson & Johnson

3. AstraZeneсa

4. Sputnik V

5. Sinovac

6. Sinopharm

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