В Каушанах проведут марафон вакцинации: будут доступны 6 препаратов, включая Sputnik V и Pfizer

Марафон состоится в эту субботу, 24 июля, с 08.00 до 17.00. Поставить прививку смогут все желающие, вне зависимости от места проживания, сообщил глава Центра общественного здоровья Каушан Андрей Казачок.
Марафон пройдёт в здании Мультифункционального спортивного центра (напротив Районного совета Каушан) по улице М. Еминеску, 29/A, пишет deschide.md. Будут доступны вакцины:
1. Pfizer BioNTech
2. Johnson & Johnson
3. AstraZeneсa
4. Sputnik V
5. Sinovac
6. Sinopharm
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