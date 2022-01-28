В Каушанах откроется лаборатория для проведения тестов на коронавирус

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Лаборатория для проведения тестов на COVID-19 заработает со следующей недели. Там будут обрабатывать часть тестов юга Молдовы.

Об этом заявил директор Национального агентства общественного здоровья Николае Желамский, передаёт moldpres.md. В свою очередь, руководитель Каушанского центра общественного здоровья Андрей Казачок отметил, что в лаборатории будет изначально два сотрудника, но при необходимости штат будет увеличен, как и количество тестов.

Сейчас специалисты НАОЗ проводят лабораторные исследования на COVID в Бельцах, Кагуле, Сороках и Комрате. Недавно начала работать лаборатория в Единцах, которая принимает для обработки часть образцов севера страны. Не более чем через месяц заработает лаборатория Кишинёвского центра общественного здоровья.

Сейчас лаборатории работают на 50% мощности, однако есть резервы. Если структуры в Каушанах и столице заработают, мы сможем обрабатывать все тесты, поступающие от медицинских учреждений, а также от населения. Во всех этих лабораториях можно будет проводить тесты за плату по утверждённым тарифам, — подчеркнул глава НАОЗ.

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