В Каушанах нашли труп мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан

В Каушанах нашли труп мужчины. Подозреваемый в убийстве задержан

Мёртвого мужчину в луже крови обнаружили на парковке в центре Каушан. О страшной находке в полицию сообщил житель села Сэлкуца. 

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что у мужчины ножевое ранение в области сердца. В результате следственных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний односельчанин убитого. Подозреваемого поместили под арест на 72 часа.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

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