В Каушанах легковушка столкнулась с трактором: пострадала женщина

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Молодая женщина из Чадыр-Лунги пострадала в результате аварии, которая случилась в Каушанском районе, между сёлами Заим и Салкуца.

По предварительным данным, автомобиль марки Skoda выехал на встречную полосу, где столкнулся с трактором марки MTZ. В результате ДТП женщина-водитель оказалась зажата в автомобиле и не смогла выбраться из него самостоятельно.

На место выехали спасатели, которые разрезали автомобиль, вытащив из него 34-летнюю женщину. В бессознательном состоянии ее отправили в больницу, сообщает gagauzinfo.md.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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