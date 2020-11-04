В Каушанах двое выпивших приятелей до смерти забили подростка

В Каушанах двое выпивших приятелей до смерти забили подростка

Труп 16-летнего парня был обнаружен в овраге.

Как пишет deschide.md, накануне юноша встретился со старшими приятелями, они распивали алкоголь. В какой-то момент между молодыми людьми завязалась ссора. Один из них взял палку и ударил несовершеннолетнего по голове, а другой присоединился к избиению. После того, как злоумышленники поняли, что подросток мёртв, они выбросили тело в заросший камышом овраг.

Подозреваемые были задержаны и уже сознались в содеянном. Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагического случая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md