В Каушанах двое выпивших приятелей до смерти забили подростка

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Труп 16-летнего парня был обнаружен в овраге.

Как пишет deschide.md, накануне юноша встретился со старшими приятелями, они распивали алкоголь. В какой-то момент между молодыми людьми завязалась ссора. Один из них взял палку и ударил несовершеннолетнего по голове, а другой присоединился к избиению. После того, как злоумышленники поняли, что подросток мёртв, они выбросили тело в заросший камышом овраг.

Подозреваемые были задержаны и уже сознались в содеянном. Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагического случая.

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