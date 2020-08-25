В Каушанах дорожная полиция за день оштрафовала несколько десятков водителей (ФОТО)

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Накануне днём сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) проверяли водителей на въезде в Каушаны.

Как сообщает пресс-служба НИОБ, 34 водителя превысили допустимый скоростной режим, а один автовладелец находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, за что его лишили прав. Всего по результатам проверки более 200 автомобилей были применены 47 санкций и наложены 127 штрафных пунктов.

Также были выявлены водители, которые не учли указания дорожных знаков и нарушили правила эксплуатации, регистрации и технического осмотра транспортных средств. 44 автовладельца получили повестки в Отдел мониторинга и документирования дорожного движения (ОМДДД) Национального инспектората общественной безопасности.

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