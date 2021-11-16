В карты на деньги: в Сороках задержали организатора и участников азартных игр (ВИДЕО)

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Полиция выявила незаконную деятельность группы жителей Сорокского района, которые нелегально проводили азартные игры.

По данным пресс-службы ГИП, накануне в одном из населённых пунктов муниципия Сороки были задержаны с поличным 9 мужчин в возрасте от 19 до 59 лет, которые играли в карты на деньги. Помещение, где проводились игры, арендовал один из задержанных. Ранее 52-летний мужчина использовал это место для торговли.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли несколько колод игральных карт и более 2000 леев. По словам задержанных, ставки в одной игре составляли от 100 до 500 леев. Участникам и организатору грозят штрафы до 3000 леев. Кроме того, их привлекли к административной ответственности за нарушение антиковидных мер.

Стоит отметить, что все подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности и отбывали наказание в местах лишения свободы.

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